《技术解析》现货金料将测试1,209美元的支撑位

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个 人观点)

撰稿/王涛

路透新加坡5月11日 - 现货金料将测试每盎司1,209美元的支撑位，若跌破此位则可能进一步跌向下一支撑位1,188美元。

技术图1：tmsnrt.rs/2plPHvX

该支撑位是2016年12月15日低点1,122.35至4月17日高点1,295.42这波升势的50%费波纳奇回档位。金价已跌破上一支撑位1,229美元。跌幅之大足以确认1,209美元的目标位。

对从2011年9月6日高位1,920.30跌至2015年12月3日低位1,045.85跌势的另一费波纳奇回档位分析显示，更低的目标位1,174美元是14.6%费波纳奇回档位。

技术图2：tmsnrt.rs/2r1TxXk

若升破1,229美元，则可涨至1,240美元，此位是始自1,122.35美元升势的阻力位(参见技术图1)。(完)