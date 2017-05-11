《技术解析》现货金料将测试1,209美元的支撑位

美国各类经济指标总览--2017/6/21
全美不动产协会公布，美国5月成屋销售增长1.1%，年率为562万户。接受路透访查的分析师预估5月成屋销售下降0.5% ，年率为555万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.3 (5月) 4.4 (4月) 非农业就业岗位(万) 增加13.8 (5月) 增加17.4 (4月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (5月) +0.2 (4月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.1 (5月) +0.2 (4月) 不包括
(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个 人观点)
撰稿/王涛
路透新加坡5月11日 - 现货金料将测试每盎司1,209美元的支撑位，若跌破此位则可能进一步跌向下一支撑位1,188美元。
技术图1：tmsnrt.rs/2plPHvX
该支撑位是2016年12月15日低点1,122.35至4月17日高点1,295.42这波升势的50%费波纳奇回档位。金价已跌破上一支撑位1,229美元。跌幅之大足以确认1,209美元的目标位。
对从2011年9月6日高位1,920.30跌至2015年12月3日低位1,045.85跌势的另一费波纳奇回档位分析显示，更低的目标位1,174美元是14.6%费波纳奇回档位。
技术图2：tmsnrt.rs/2r1TxXk
若升破1,229美元，则可涨至1,240美元，此位是始自1,122.35美元升势的阻力位(参见技术图1)。(完)
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。) (编译 王琛；审校 戴素萍)
全美不动产协会公布，美国5月成屋销售增长1.1%，年率为562万户。接受路透访查的分析师预估5月成屋销售下降0.5% ，年率为555万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.3 (5月) 4.4 (4月) 非农业就业岗位(万) 增加13.8 (5月) 增加17.4 (4月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (5月) +0.2 (4月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.1 (5月) +0.2 (4月) 不包括
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