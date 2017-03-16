《技术解析》现货金料将测试1,229美元阻力

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 王涛

路透新加坡3月16日 - 现货金料将测试每盎司1,229美元的阻力，若成功突破可能带动升至下道阻力1,237美元。

图表： tmsnrt.rs/2nu6OGX

这两道阻力分别是现货金由2月27日高点1,263.80美元跌至3月10日低点1,194.55美元的费波纳奇50%及61.8%回档位。

强化1,229美元阻力位的是1,230美元阻力，此处为金价由2016年12月15日低点1,122.35美元升至1,263.80美元的23.6%费波纳奇回档位。因此，金价一旦升至1,229美元，可能会展开一波修正。

支撑位在1,221美元，若跌破此处可能导致跌向1,211美元。

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