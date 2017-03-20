《技术解析》现货金料将测试1,237美元阻力位

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个 人观点)

撰稿 王涛

路透新加坡3月20日 - 现货金料将测试每盎司1,237美元的阻力位，若能突破或将上涨至1,243美元。

图表tmsnrt.rs/2miRxfz

该阻力位是2月27日高点1,263.80至3月10日低点1,194.55下跌趋势的61.8%费波纳奇回档技术位。

而根据从去年12月15日低点1,122.35上涨至1,263.80这一波走势来看，目前的升势还受制于另一波费波纳奇回档位。

金价已经攻克23.6%回档位1,230，可能将升向下一道技术回档位1,243。但若跌破1,229，则可能下跌至1,221。