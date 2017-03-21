《技术解析》现货金料将跌至每盎司1,221美元

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个 人观点)

撰稿 王涛

路透新加坡3月21日 - 现货金料将跌至每盎司1,221美元，之前金价未能突破1,237阻力位。

图表：tmsnrt.rs/2n2kklH

阻力位在2月27日高点1,263.80美元至3月10日低位1,194.55美元下跌走势的61.8%费波纳奇回档位。自3月14日低点1,196.79美元以来的涨势并未因调整而中断。这种调整走势可能在1,237美元附近刚刚开始。

若金价跌破1,221美元，则将进一步下滑至1,211美元，但即使突破1,237美元，可能也不会有令人印象深刻的上涨，因金价必须面对另一个强劲阻力1,243美元，这是2016年12月15日低点1,122.35美元至1,263.80美元涨势的14.6%费波纳奇回档位。