《技术解析》现货金有可能跌至1,213美元

标题新闻：葡萄牙中部周六发生的森林火灾已至少43人死亡，或为该国致死人数最多的一场森林火灾
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(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 王涛
路透新加坡3月7日 - 现货金有可能会在温和反弹至阻力位1,230美元之后，跌破每盎司1,223美元支撑位，继而跌向下一支撑位1,213美元。
上述支撑位分别为一轮下跌行情中100%和138.2%的费波纳奇回档位，这一下跌行情是始于2月27日高点1,263.80美元的一个三轮波动周期的第三波。
由2016年12月15日低点1,122.35美元起涨的趋势线已遭突破，暗示上行趋势的回逆。金价朝着该趋势线的回升之路已终结，下行趋势恢复。
但当前支撑位1,223美元有望再度抑制跌势，使金价朝着1,230美元微弱反弹。1,230美元是1,122.35美元至1,263.80美元升势的23.6%回档位。若金价跌至1,220美元，则可能确认有效跌破1,223美元。
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(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。) (编译 孙国玉；审校 刘秀红)
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“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。