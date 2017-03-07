《技术解析》现货金有可能跌至1,213美元

(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 王涛

路透新加坡3月7日 - 现货金有可能会在温和反弹至阻力位1,230美元之后，跌破每盎司1,223美元支撑位，继而跌向下一支撑位1,213美元。

图表：tmsnrt.rs/2mcWDqo

上述支撑位分别为一轮下跌行情中100%和138.2%的费波纳奇回档位，这一下跌行情是始于2月27日高点1,263.80美元的一个三轮波动周期的第三波。

由2016年12月15日低点1,122.35美元起涨的趋势线已遭突破，暗示上行趋势的回逆。金价朝着该趋势线的回升之路已终结，下行趋势恢复。

但当前支撑位1,223美元有望再度抑制跌势，使金价朝着1,230美元微弱反弹。1,230美元是1,122.35美元至1,263.80美元升势的23.6%回档位。若金价跌至1,220美元，则可能确认有效跌破1,223美元。

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