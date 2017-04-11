《技术解析》现货金目标仍在1,241美元

英国政经：议会将罕见地开启两年立法会期，处理退欧问题
“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 王涛
路透新加坡4月11日 - 波浪型态和费波纳奇回档分析显示，现货金目标水准仍在每盎司1,241美元。
从4月7日高点1,270.46美元的大幅回落显示：始于3月10日低点1,194.55美元的五浪周期已经完成。第四浪已在3月31日低点1,239.55美元触底。
波浪理论显示后市可能接近这个底部。费波纳奇回档分析显示的目标价与之相近，为38.2%回档位1,241美元。
金价跌破了两道从3月14日低点1,196.79美元开始的两道趋势线，显示上涨动能消退。阻力位在1,259美元，若升破可能进一步涨向1,265美元。
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(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 李婷仪 审校 张涛)
“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。
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