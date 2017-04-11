《技术解析》现货金目标仍在1,241美元

(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 王涛

路透新加坡4月11日 - 波浪型态和费波纳奇回档分析显示，现货金目标水准仍在每盎司1,241美元。

图表：tmsnrt.rs/2p1dEog

从4月7日高点1,270.46美元的大幅回落显示：始于3月10日低点1,194.55美元的五浪周期已经完成。第四浪已在3月31日低点1,239.55美元触底。

波浪理论显示后市可能接近这个底部。费波纳奇回档分析显示的目标价与之相近，为38.2%回档位1,241美元。

金价跌破了两道从3月14日低点1,196.79美元开始的两道趋势线，显示上涨动能消退。阻力位在1,259美元，若升破可能进一步涨向1,265美元。

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