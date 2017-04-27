《技术解析》现货金目标位仍下看1,249美元

(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 王涛

路透新加坡4月27日 - 现货金已跌破每盎司1,265美元的支撑位，目标仍下看1,249美元。

图表： tmsnrt.rs/2oNIYq8

这道支撑由上行c浪的50%费波纳奇预测位构成，此浪为始于2016年12月15日低点1,122.35美元的三浪周期的第三浪。

这一浪未能在始于2016年7月11日高点1,374.71美元的下跌趋势线上方延续太多升势，暗示金价似乎朝着由2016年12月20日低点1,125.23美元拉出的上升趋势线滑落。

更为现实的目标位可能在1,249美元。阻力位为1,282美元，若升破可能进一步涨至1,303美元。