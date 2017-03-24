《技术解析》现货金目标位仍在1,237美元，1,247-1,254美元为强阻力区

英国政经：议会将罕见地开启两年立法会期，处理退欧问题
“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个 人观点)
撰稿 王涛
路透新加坡3月24日 - 现货金目标位仍在每盎司1,237美元，强劲阻力区域在1,247-1,254美元。
该区域由2月27日高位1,263.80美元跌至3月10日低点1,194.55美元这一波跌势的76.4%和86.4%费波纳奇回档位构成。
小时图相对强弱指标(RSI)空头背离，说明现货金涨势已经结束，若没有合理的修正，恐难以延续涨势。最近的支撑位在1,237美元，若跌破该点位，则下看1,229美元。
若升穿1,247美元，则上看下道阻力位1,254美元。
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议)(完) (编译 李爽 审校 艾茂林)
“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。
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