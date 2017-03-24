《技术解析》现货金目标位仍在1,237美元，1,247-1,254美元为强阻力区

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个 人观点)

撰稿 王涛

路透新加坡3月24日 - 现货金目标位仍在每盎司1,237美元，强劲阻力区域在1,247-1,254美元。

图表：tmsnrt.rs/2nd6Nrm

该区域由2月27日高位1,263.80美元跌至3月10日低点1,194.55美元这一波跌势的76.4%和86.4%费波纳奇回档位构成。

小时图相对强弱指标(RSI)空头背离，说明现货金涨势已经结束，若没有合理的修正，恐难以延续涨势。最近的支撑位在1,237美元，若跌破该点位，则下看1,229美元。

若升穿1,247美元，则上看下道阻力位1,254美元。