《技术解析》现货金目标位仍在1,265美元

(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 王涛

路透新加坡4月19日 - 现货金可能再度测试在每盎司1,282美元的支撑位，跌破则会进一步向下道支撑位1,265美元滑落。

图表：tmsnrt.rs/2oLQ27l

该道支撑是上升c浪的61.8%费波纳奇预估水位，此浪是始于2016年12月15日低点1,122.35美元的三浪周期的第三浪。

由始于2016年7月11日高点1,374.71美元下跌趋势线建立的另一道类似阻力，也联手发挥作用。

现货金似乎在这两道阻力附近挣扎，未能进一步上涨，表明技术面变得疲软，可能需要修正。

策略上，现货金跌至周二低点1,279.02美元时，将会确认在1,265美元的目标位。阻力位目前在1,303美元，攻破则可能进一步涨至1,317美元。