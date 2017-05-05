《技术解析》现货金跌破支撑后，将下看1,209美元

(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 王涛

路透新加坡5月5日 - 现货金可能跌至每盎司1,209美元，因其已跌穿支撑位1,229美元。

图表1：tmsnrt.rs/2pePAy1

该支撑位是从2016年12月15日低位1,122.35，升至4月17日高位1,295.42的38.2%费波纳奇回档位。

目前的跌势远未完成。最终可能跌至1,174美元，此为2011年9月6日高位1,920.30，跌至2015年12月3日低位1,045.85的14.6%费波纳奇回档位。

图表2：tmsnrt.rs/2p2PVb6

上述1,174美元的目标位，是由三角形态中的下端趋势线所预示。自当前水准的反弹可能受限于1,242美元，这是由始于1,122.35美元的上升趋势线所构成的阻力位。(见图表1)(完)