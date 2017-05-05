《技术解析》现货金跌破支撑后，将下看1,209美元

标题新闻：美国官员称去年大选期间俄罗斯黑客将21个州的选举系统作为目标，但未透露是哪些州
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(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 王涛
路透新加坡5月5日 - 现货金可能跌至每盎司1,209美元，因其已跌穿支撑位1,229美元。
该支撑位是从2016年12月15日低位1,122.35，升至4月17日高位1,295.42的38.2%费波纳奇回档位。
目前的跌势远未完成。最终可能跌至1,174美元，此为2011年9月6日高位1,920.30，跌至2015年12月3日低位1,045.85的14.6%费波纳奇回档位。
上述1,174美元的目标位，是由三角形态中的下端趋势线所预示。自当前水准的反弹可能受限于1,242美元，这是由始于1,122.35美元的上升趋势线所构成的阻力位。(见图表1)(完)
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。) (编译 戴素萍 审校 龚芳)
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