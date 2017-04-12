《技术解析》现货金预计将测试阻力位1,282美元

(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 王涛

路透新加坡4月12日 - 现货金预计将测试阻力位每盎司1,282美元，突破后可能进一步涨至下一道阻力位1,303。

图表：tmsnrt.rs/2p3Czu8

周二的大涨证实了上升C浪仍在延续。这是2016年12月15日低点1,122.35开始的三浪周期中的第三浪。

该浪已走至2016年7月11日高点1,374.71开始的趋势线上方，很有可能继续朝着1,336行进，这是100%费波纳奇预估水准。

更为实际的目标将是1,303美元，这将在金价突破1,282美元后得到确认。如果从目前水平展开修正，可能止于1,265美元。(完)

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