《技术解析》美国原油三个月后或涨向55.02美元

标题新闻：葡萄牙中部周六发生的森林火灾已至少43人死亡，或为该国致死人数最多的一场森林火灾
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 王涛
路透新加坡3月27日 - 波浪形态和费波纳奇比率分析显示，未来三个月美国原油或升向阻力位每桶55.02美元。
始于2016年2月11日低点26.05美元的上升走势由三浪驱动。第三浪C浪未能克服位于55.02美元的一个关键障碍，即61.8%费波纳奇预期水平。
尽管幅度较深，但由阻力激发的这轮调整可能还不足以证实升势逆转，因C浪只是由三个小浪组成。
一般来说，C浪由五浪组成。此轮调整可能是由称为D浪的第四浪驱动。
对始于8月3日低点39.19美元的较短升势的费波纳奇回档位分析也显示，当前的调整与这一趋势相反，因处于47.22美元的50%回档水平是一个有效支撑。
第五浪e浪可能始于47.22美元附近，将油价推向55.02美元。从长期来看，这一调整似乎是因54.66美元的阻力，即始于2008年7月高点147.27美元至26.05美元跌势的23.6%费波纳奇回档位。
根据这一回档位分析，油价在再次上行之前有可能回落至43.75美元。只有油价跌破支撑位47.22美元(参见第一张图表)，这一目标才会被证实，因这一突破将打开通向42.93-45.24美元的大门。
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。(完) (编译 王颖；审校 于春红)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。