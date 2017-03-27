《技术解析》美国原油三个月后或涨向55.02美元

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 王涛

路透新加坡3月27日 - 波浪形态和费波纳奇比率分析显示，未来三个月美国原油或升向阻力位每桶55.02美元。

图表：tmsnrt.rs/2nVKTvG

始于2016年2月11日低点26.05美元的上升走势由三浪驱动。第三浪C浪未能克服位于55.02美元的一个关键障碍，即61.8%费波纳奇预期水平。

尽管幅度较深，但由阻力激发的这轮调整可能还不足以证实升势逆转，因C浪只是由三个小浪组成。

一般来说，C浪由五浪组成。此轮调整可能是由称为D浪的第四浪驱动。

对始于8月3日低点39.19美元的较短升势的费波纳奇回档位分析也显示，当前的调整与这一趋势相反，因处于47.22美元的50%回档水平是一个有效支撑。

第五浪e浪可能始于47.22美元附近，将油价推向55.02美元。从长期来看，这一调整似乎是因54.66美元的阻力，即始于2008年7月高点147.27美元至26.05美元跌势的23.6%费波纳奇回档位。

图表：tmsnrt.rs/2nlZFJa

根据这一回档位分析，油价在再次上行之前有可能回落至43.75美元。只有油价跌破支撑位47.22美元(参见第一张图表)，这一目标才会被证实，因这一突破将打开通向42.93-45.24美元的大门。