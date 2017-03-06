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货币新闻 | 2017年 3月 6日 星期一 10:59 BJT

《技术解析》美国原油上攻阻力位未果，或跌向52.68美元

 (本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个
人观点)
     撰稿 王涛
    路透新加坡3月6日 - 美国原油      可能再度跌向每桶52.68美元的
支撑位，因其未能攻克53.46美元的阻力位。
    
    图表：tmsnrt.rs/2m9tcFE  
    
    这一支撑是下行C浪的50%费波纳奇预估水平。自1月3日高位55.24开
始应该形成三浪周期，C浪是其中第三浪。
    
    对自2月23日高位54.94至3月2日低点52.54跌势进行的费波纳奇回档
的分析表明，阻力位在53.46美元，为38.2%回档位。从54.94美元下跌的
原因在于54.99美元存在阻力，后者为从去年8月3日低点39.19开始的上行
波浪(C浪)61.8%费波纳奇预估水准。
    
    图表：tmsnrt.rs/2mcqReM
    
    根据上述分析，油价可能在51.97美元寻获支撑。
    
    若站上53.46美元，则上看53.74-54.02区间(参见第一个图表)。
    (完) (编译 李爽  审校 于春红)
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