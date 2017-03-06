《技术解析》美国原油上攻阻力位未果，或跌向52.68美元

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个 人观点) 撰稿 王涛 路透新加坡3月6日 - 美国原油 可能再度跌向每桶52.68美元的 支撑位，因其未能攻克53.46美元的阻力位。 图表：tmsnrt.rs/2m9tcFE 这一支撑是下行C浪的50%费波纳奇预估水平。自1月3日高位55.24开 始应该形成三浪周期，C浪是其中第三浪。 对自2月23日高位54.94至3月2日低点52.54跌势进行的费波纳奇回档 的分析表明，阻力位在53.46美元，为38.2%回档位。从54.94美元下跌的 原因在于54.99美元存在阻力，后者为从去年8月3日低点39.19开始的上行 波浪(C浪)61.8%费波纳奇预估水准。 图表：tmsnrt.rs/2mcqReM 根据上述分析，油价可能在51.97美元寻获支撑。 若站上53.46美元，则上看53.74-54.02区间(参见第一个图表)。 (完) (编译 李爽 审校 于春红)