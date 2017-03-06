《技术解析》美国原油上攻阻力位未果，或跌向52.68美元

标题新闻：葡萄牙中部周六发生的森林火灾已至少43人死亡，或为该国致死人数最多的一场森林火灾
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(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个 人观点) 撰稿 王涛 路透新加坡3月6日 - 美国原油 可能再度跌向每桶52.68美元的 支撑位，因其未能攻克53.46美元的阻力位。 图表：tmsnrt.rs/2m9tcFE 这一支撑是下行C浪的50%费波纳奇预估水平。自1月3日高位55.24开 始应该形成三浪周期，C浪是其中第三浪。 对自2月23日高位54.94至3月2日低点52.54跌势进行的费波纳奇回档 的分析表明，阻力位在53.46美元，为38.2%回档位。从54.94美元下跌的 原因在于54.99美元存在阻力，后者为从去年8月3日低点39.19开始的上行 波浪(C浪)61.8%费波纳奇预估水准。 图表：tmsnrt.rs/2mcqReM 根据上述分析，油价可能在51.97美元寻获支撑。 若站上53.46美元，则上看53.74-54.02区间(参见第一个图表)。 (完) (编译 李爽 审校 于春红)
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“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。