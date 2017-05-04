《技术解析》美国原油下看45.21-46.65美元区间

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)

路透新加坡5月4日 - 美国原油可能跌破每桶47.47美元的支撑，下看下道支撑46.65美元，与其波浪模式和费波纳奇预估分析相互一致。

图表： tmsnrt.rs/2pzelaC

这些支撑分别为下行C浪的76.4%和86.4%费波纳奇预估水准。C浪是自1月3日高点55.24美元开始的三浪周期中第三浪。该浪可能最终延伸至45.53美元。

日线图中，美国原油已跌破自2016年2月11日低点26.05开始的上升趋势线。中期信号转为偏空。

技术图： tmsnrt.rs/2paJaji

若跌破47.07美元，则将下看45.21美元。