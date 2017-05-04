《技术解析》美国原油下看45.21-46.65美元区间

标题新闻：美国官员称去年大选期间俄罗斯黑客将21个州的选举系统作为目标，但未透露是哪些州
美国国土安全部网络安全执行副次长Jeanatte Manfra 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
路透新加坡5月4日 - 美国原油可能跌破每桶47.47美元的支撑，下看下道支撑46.65美元，与其波浪模式和费波纳奇预估分析相互一致。
这些支撑分别为下行C浪的76.4%和86.4%费波纳奇预估水准。C浪是自1月3日高点55.24美元开始的三浪周期中第三浪。该浪可能最终延伸至45.53美元。
日线图中，美国原油已跌破自2016年2月11日低点26.05开始的上升趋势线。中期信号转为偏空。
技术图： tmsnrt.rs/2paJaji
若跌破47.07美元，则将下看45.21美元。
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议) (完) (编译 李爽 审校 龚芳)
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路透6月21日 - 软件厂商Adobe Systems上日公布会计年度第二季获利优于预期，当前季度的获利预测也高于分析师预估，受惠于业务迅速转移至云端服务。