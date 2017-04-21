《技术解析》美国原油价格可能在50.04美元上方徘徊

英国政经：议会将罕见地开启两年立法会期，处理退欧问题
“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观 点)
撰稿 王涛
路透新加坡4月21日 - 美国原油期货在每桶50.04美元已获得支撑，可能在该水准上方徘徊几天或升向阻力位51.91美元。
上述支撑位和阻力位分别是2月23日高点54.94至3月22日低位47.01跌势的38.2%和61.8%费波纳奇回档位。
从47.01美元开始的上行趋势、与从4月12日高点53.76美元开启的下跌走势，都受到上述两个技术水准的遏制。若跌破50.04美元，价格可能进一步跌至48.88美元。
然而趋势似乎偏向上行，因此前美国原油价格在50.04美元附近回稳，而且另一道日线图支撑位50.07美元令这一态势更加稳固。
50.07美元是始自2016年11月14日低点42.20美元的上升走势的61.8%费波纳奇目标位。基于这一分析，美国油价可能反弹至51.93美元。（完）
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(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。) (编译 徐文焰；审校 高琦)
“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。
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