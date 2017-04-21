《技术解析》美国原油价格可能在50.04美元上方徘徊

(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观 点)

撰稿 王涛

路透新加坡4月21日 - 美国原油期货在每桶50.04美元已获得支撑，可能在该水准上方徘徊几天或升向阻力位51.91美元。

图表：tmsnrt.rs/2oPUS58

上述支撑位和阻力位分别是2月23日高点54.94至3月22日低位47.01跌势的38.2%和61.8%费波纳奇回档位。

从47.01美元开始的上行趋势、与从4月12日高点53.76美元开启的下跌走势，都受到上述两个技术水准的遏制。若跌破50.04美元，价格可能进一步跌至48.88美元。

然而趋势似乎偏向上行，因此前美国原油价格在50.04美元附近回稳，而且另一道日线图支撑位50.07美元令这一态势更加稳固。

图表： tmsnrt.rs/2oWFhzo

50.07美元是始自2016年11月14日低点42.20美元的上升走势的61.8%费波纳奇目标位。基于这一分析，美国油价可能反弹至51.93美元。（完）

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