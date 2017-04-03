《技术解析》美国原油价格或将升向51.21美元

(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观 点) 撰稿 王涛 路透新加坡4月3日 - 美国原油期货 或将升至51.21美元，因其 已升破阻力位每桶50.41美元。 图表：tmsnrt.rs/2nPCetU 上述阻力位是3月7日高点53.80美元至3月22日低点47.01美元跌势的5 0%费波纳奇回档位。下道阻力位将是51.21美元，若升破将上看52.20美元 。 在约47.01美元形成小型的双重底，表明油价最终可能升至52.20美元 。若跌破50.41美元则可能跌至49.60美元。 (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的 专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完 ) (编译 戴素萍 审校 徐文焰)