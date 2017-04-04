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货币新闻 | 2017年 4月 4日 星期二 11:00 BJT

《技术解析》美国原油价格或将跌至49.62美元

路透新加坡4月4日 - 美国原油期货或将跌至每桶49.62美元，因其未能升破阻力位50.97美元。

图表：tmsnrt.rs/2oSXVa1

该跌势可归类为对小型双重底颈线的拉回，双重底约在47.01，颈线则在49.62。一旦完成拉回，油价或将重拾升势，以双重底为基础，油价最终可能升至51.91-52.20美元区间。

油价只有升破50.97美元，后市才有可能持续升向51.91美元的上行趋势。 (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的 专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 戴素萍 审校 白云)
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