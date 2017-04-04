《技术解析》美国原油价格或将跌至49.62美元

图表：tmsnrt.rs/2oSXVa1

该跌势可归类为对小型双重底颈线的拉回，双重底约在47.01，颈线则在49.62。一旦完成拉回，油价或将重拾升势，以双重底为基础，油价最终可能升至51.91-52.20美元区间。