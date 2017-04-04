《技术解析》美国原油价格或将跌至49.62美元

英国政经：议会将罕见地开启两年立法会期，处理退欧问题
“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透新加坡4月4日 - 美国原油期货或将跌至每桶49.62美元，因其未能升破阻力位50.97美元。
该跌势可归类为对小型双重底颈线的拉回，双重底约在47.01，颈线则在49.62。一旦完成拉回，油价或将重拾升势，以双重底为基础，油价最终可能升至51.91-52.20美元区间。
油价只有升破50.97美元，后市才有可能持续升向51.91美元的上行趋势。 (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的 专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 戴素萍 审校 白云)
“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。
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