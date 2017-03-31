《技术解析》美国原油价格有可能掉头下探49.60美元支撑位

英国政经：议会将罕见地开启两年立法会期，处理退欧问题
“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 王涛
路透新加坡3月31日 - 美国原油期货未能升穿阻力位每桶50.41美元，可能掉头下探每桶49.60美元支撑位。
上述支撑位和阻力位分别为始于3月7日高点53.80美元至3月22日低点47.01美元跌势的38.2%和50%费波纳奇回档位。
预期下跌有可能一路跌向在47.01美元附近所形成小型双底的颈线。基于这一型态，油价有可能最终涨至52.20美元。上行趋势有望在49.60美元左右重启。
若突破50.41美元，则可能进一步上探51.21美元。
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 刘秀红；审校 王兴亚)
“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。
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