《技术解析》美国原油价格有可能掉头下探49.60美元支撑位

(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 王涛

路透新加坡3月31日 - 美国原油期货未能升穿阻力位每桶50.41美元，可能掉头下探每桶49.60美元支撑位。

图表：tmsnrt.rs/2np4yQT

上述支撑位和阻力位分别为始于3月7日高点53.80美元至3月22日低点47.01美元跌势的38.2%和50%费波纳奇回档位。

预期下跌有可能一路跌向在47.01美元附近所形成小型双底的颈线。基于这一型态，油价有可能最终涨至52.20美元。上行趋势有望在49.60美元左右重启。

若突破50.41美元，则可能进一步上探51.21美元。