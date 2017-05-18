《技术解析》美国原油势将再度测试49.50阻力位

(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观 点)

撰稿 王涛

路透新加坡5月18日 - 美国原油期货势将重新测试每桶49.50美元的阻力位，若能突破或将迈向下一阻力50.85。

图表： tmsnrt.rs/2qTPD6U

上述阻力位分别是1月3日高位55.24美元跌至5月5日低点43.76美元的50%和61.8%费波纳奇回档位。

即便49.50阻力未被突破，美国原油价格在5月16日小幅修正后仍勉力守在支撑位48.15上方。周三的涨势说明，该合约将突破49.50。

若再仔细研究小时图，可以发现上升趋势正在上升通道内形成，表明美国原油价格可能终将攀升至51美元。

图表： tmsnrt.rs/2qtBcVJ

支撑位在48.69，若跌破可能进一步滑向48.08。(完)