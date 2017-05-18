《技术解析》美国原油势将再度测试49.50阻力位

美国热股：多家投行上调红帽目标价，股价盘初急升逾8%
路透6月21日 - 包括摩根士丹利、巴克莱和JEFFERIES等多家投行纷纷调高红帽目标价。 红帽股价周三盘初急升8.6%，报97.67美元。(完) (编译 张若琪 审校 母红)
(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观 点)
撰稿 王涛
路透新加坡5月18日 - 美国原油期货势将重新测试每桶49.50美元的阻力位，若能突破或将迈向下一阻力50.85。
上述阻力位分别是1月3日高位55.24美元跌至5月5日低点43.76美元的50%和61.8%费波纳奇回档位。
即便49.50阻力未被突破，美国原油价格在5月16日小幅修正后仍勉力守在支撑位48.15上方。周三的涨势说明，该合约将突破49.50。
若再仔细研究小时图，可以发现上升趋势正在上升通道内形成，表明美国原油价格可能终将攀升至51美元。
支撑位在48.69，若跌破可能进一步滑向48.08。(完)
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议) (编译 徐文焰；审校 戴素萍)
路透6月21日 - 包括摩根士丹利、巴克莱和JEFFERIES等多家投行纷纷调高红帽目标价。 红帽股价周三盘初急升8.6%，报97.67美元。(完) (编译 张若琪 审校 母红)
道琼工业指数升14.79，或0.07%，至21,481.93点；标准普尔500指数涨3.23点，或0.13%，至2,440.26点；纳斯达克指数上扬17.95点，或0.29%，至6,205.98点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或8.11%，报1,020点。日均获利下跌669美元，报7,685美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。