《技术解析》美国原油可能再次测试阻力位53.86美元

(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 王涛

路透新加坡4月13日 - 美国原油有望再次测试阻力位53.86美元，因其上行趋势依然完好。

图表：tmsnrt.rs/2oq0GQY

美国原油从周三高点53.76美元回落，但跌幅不足以确认上行趋势发生逆转。此次下跌可能是3月2日低点52.54美元开始的上涨走势的镜像。这使技术图看起来更加对称。

53.86阻力位是2月23日高点54.94美元至3月22日低点47.01美元跌势的86.4%费波纳奇回档位，这是54.94美元之前的最后一道阻力。

在日线图上，油价正缓慢但坚定地升向54.99美元，这是始于8月3日低点39.19美元的上行C浪的61.8%费波纳奇预测水平。

图表：tmsnrt.rs/2oZwcbP

若从当前价位进一步修正，可能止于51.97美元。(完)