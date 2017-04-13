《技术解析》美国原油可能再次测试阻力位53.86美元

标题新闻：葡萄牙中部周六发生的森林火灾已至少43人死亡，或为该国致死人数最多的一场森林火灾
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(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 王涛
路透新加坡4月13日 - 美国原油有望再次测试阻力位53.86美元，因其上行趋势依然完好。
美国原油从周三高点53.76美元回落，但跌幅不足以确认上行趋势发生逆转。此次下跌可能是3月2日低点52.54美元开始的上涨走势的镜像。这使技术图看起来更加对称。
53.86阻力位是2月23日高点54.94美元至3月22日低点47.01美元跌势的86.4%费波纳奇回档位，这是54.94美元之前的最后一道阻力。
在日线图上，油价正缓慢但坚定地升向54.99美元，这是始于8月3日低点39.19美元的上行C浪的61.8%费波纳奇预测水平。
若从当前价位进一步修正，可能止于51.97美元。(完)
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。) (编译 汪红英；审校 张涛)
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“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。