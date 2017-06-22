《技术解析》美国原油可能反弹至43.16美元，之后再展开跌势

中国证券：MSCI未来纳入A股数量及因子比例都有可能进一步提高--CEO
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个 人观点)
撰稿/王涛
路透新加坡6月22日 - 据波浪型态、费波纳奇预测分析和小时图平滑异同移动平均线(MACD)显示，美国原油期货可能反弹至阻力位43.16美元，之后再重探支撑位42.08美元。
该合约一直处于下行C浪，即始于5月25日高点52美元的五浪周期的第三浪。该浪受到由42.08美元支撑位触发的一波反弹的干扰；42.08美元是214.6%费波纳奇预测位。
MACD出现多头背离，显示这波反弹或将延伸至43.16-43.54美元的区间内。日线图显示，下行趋势线表明油价可触及的最终低位在40.65美元，此为始于2016年2月11日低位26.05美元至今年1月3日高位55.24美元升势的38.2%费波纳奇回档位。
需注意的是，跌势或将在此低位上方逆转，因日线相对强弱指标(RSI)出现多头背离仅仅表明该趋势已到头。过去两天的大幅下跌可能是空头动能的最终释放。(完)
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议) (编译 王琛；审校 李爽)
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
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