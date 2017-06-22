《技术解析》美国原油可能反弹至43.16美元，之后再展开跌势

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个 人观点)

撰稿/王涛

路透新加坡6月22日 - 据波浪型态、费波纳奇预测分析和小时图平滑异同移动平均线(MACD)显示，美国原油期货可能反弹至阻力位43.16美元，之后再重探支撑位42.08美元。

技术图：tmsnrt.rs/2sszZ20

该合约一直处于下行C浪，即始于5月25日高点52美元的五浪周期的第三浪。该浪受到由42.08美元支撑位触发的一波反弹的干扰；42.08美元是214.6%费波纳奇预测位。

MACD出现多头背离，显示这波反弹或将延伸至43.16-43.54美元的区间内。日线图显示，下行趋势线表明油价可触及的最终低位在40.65美元，此为始于2016年2月11日低位26.05美元至今年1月3日高位55.24美元升势的38.2%费波纳奇回档位。

技术图：tmsnrt.rs/2tvm1uE

需注意的是，跌势或将在此低位上方逆转，因日线相对强弱指标(RSI)出现多头背离仅仅表明该趋势已到头。过去两天的大幅下跌可能是空头动能的最终释放。(完)