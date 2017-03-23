《技术解析》美国原油可能测试阻力位48.68美元

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个 人观点)

撰稿 王涛

路透新加坡3月23日 - 美国原油已攻破较低的阻力位每桶48.15美元，料将上探48.68美元阻力位。

图表：tmsnrt.rs/2nf3B05

这些阻力位分别为下跌C浪的138.2%和150%费波纳奇预估水准，该C浪 是始于1月3日高点55.24美元的三浪周期中的第三浪。

此浪可分解成五个小浪，这样的结构证实C浪已经结束。在接下来的几个交易日，美国原油可能继续向49.34-49.75美元区间反弹，该区间包含第四小浪(4浪)的高点。

若跌破目前的支撑位48.15美元，则可能引发有限的跌势，下探至47.61美元。(完)