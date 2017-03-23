《技术解析》美国原油可能测试阻力位48.68美元

标题新闻：葡萄牙中部周六发生的森林火灾已至少43人死亡，或为该国致死人数最多的一场森林火灾
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个 人观点)
撰稿 王涛
路透新加坡3月23日 - 美国原油已攻破较低的阻力位每桶48.15美元，料将上探48.68美元阻力位。
这些阻力位分别为下跌C浪的138.2%和150%费波纳奇预估水准，该C浪 是始于1月3日高点55.24美元的三浪周期中的第三浪。
此浪可分解成五个小浪，这样的结构证实C浪已经结束。在接下来的几个交易日，美国原油可能继续向49.34-49.75美元区间反弹，该区间包含第四小浪(4浪)的高点。
若跌破目前的支撑位48.15美元，则可能引发有限的跌势，下探至47.61美元。(完)
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。) (编译 侯雪苹；审校 张涛)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。