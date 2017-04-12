《技术解析》美国原油可能测试阻力位53.86美元，突破希望很大

(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观 点) 撰稿 王涛 路透新加坡4月12日 - 美国原油 有望测试阻力位53.86美元， 而且实现突破并进一步涨向2月23日高点54.94美元的可能性很大。 图表：tmsnrt.rs/2o2TRD6 53.86阻力位是54.94美元至3月22日低点47.01美元跌势的86.4%费波 纳奇回档位，这是54.94美元之前的最后一道阻力。 在日线图上，自2016年2月11日低点26.05美元开始的上升趋势已经恢 复。 图表：tmsnrt.rs/2oxqfSm 这个上升趋势曾被阻力位54.99严重打断，这是8月3日低点39.19美元 开始的上升C浪的61.8%费波纳奇预估水准。似乎油价将再度测试这个阻力 位。 如果从目前水准展开修正，可能会止于53.07，现在这是支撑位(参见 第一张图)。(完) (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的 专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。) (编译 张涛；审校 戴素萍)