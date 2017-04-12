《技术解析》美国原油可能测试阻力位53.86美元，突破希望很大

标题新闻：葡萄牙中部周六发生的森林火灾已至少43人死亡，或为该国致死人数最多的一场森林火灾
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(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观 点) 撰稿 王涛 路透新加坡4月12日 - 美国原油 有望测试阻力位53.86美元， 而且实现突破并进一步涨向2月23日高点54.94美元的可能性很大。 图表：tmsnrt.rs/2o2TRD6 53.86阻力位是54.94美元至3月22日低点47.01美元跌势的86.4%费波 纳奇回档位，这是54.94美元之前的最后一道阻力。 在日线图上，自2016年2月11日低点26.05美元开始的上升趋势已经恢 复。 图表：tmsnrt.rs/2oxqfSm 这个上升趋势曾被阻力位54.99严重打断，这是8月3日低点39.19美元 开始的上升C浪的61.8%费波纳奇预估水准。似乎油价将再度测试这个阻力 位。 如果从目前水准展开修正，可能会止于53.07，现在这是支撑位(参见 第一张图)。(完) (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的 专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。) (编译 张涛；审校 戴素萍)
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“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。