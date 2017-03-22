《技术解析》美国原油可能涨至48.79美元

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 王涛

路透新加坡3月22日 - 波浪图型及费波纳奇预测分析显示，美国原油可能攻破阻力位每桶48.20美元，并升向下道阻力位48.79美元。

图表：tmsnrt.rs/2mSGGoL

这些阻力位分别为上升c浪的38.2%和61.8%费波纳奇预估水准，该c浪 是始于3月14日低点47.09美元的三浪周期中的第三浪。

c浪可能至少会延伸至48.79美元。若充分展开，则可能升至49.76美元。目前似乎正在形成双底形态，预示还有可能进一步涨至49.76美元。

支撑位在47.83美元，跌破则可能下探至47.23美元。(完)