《技术解析》美国原油可能涨至48.79美元

英国政经：议会将罕见地开启两年立法会期，处理退欧问题
“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 王涛
路透新加坡3月22日 - 波浪图型及费波纳奇预测分析显示，美国原油可能攻破阻力位每桶48.20美元，并升向下道阻力位48.79美元。
这些阻力位分别为上升c浪的38.2%和61.8%费波纳奇预估水准，该c浪 是始于3月14日低点47.09美元的三浪周期中的第三浪。
c浪可能至少会延伸至48.79美元。若充分展开，则可能升至49.76美元。目前似乎正在形成双底形态，预示还有可能进一步涨至49.76美元。
支撑位在47.83美元，跌破则可能下探至47.23美元。(完)
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。) (编译 侯雪苹；审校 张涛)
“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。
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