《技术解析》美国原油可能涨至50.04美元

(本文作者王涛为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个 人观点)

撰稿 王涛

路透新加坡4月28日 - 美国原油已清除在每桶48.88美元的阻力，可能涨至50.04美元。

图表：tmsnrt.rs/2oRs2ir

该道阻力是2月23日高点54.94美元至3月22日低点47.01美元跌势的23.6%费波纳奇回档位。下道阻力将在50.04美元，若攻破，则会打开升向50.97美元的通道。

美国原油从周四低点48.20美元强劲反弹，表明这波跌势可能已经逆转。小时图平滑异同移动平均线(MACD)呈现多头背离，而且日线阴阳烛图表(K线图)出现长影锤形线。

图表：tmsnrt.rs/2oCoSmP

从当前水平的回调，可能会在目前支撑位48.88美元止步。