《技术解析》美国原油可能涨至50.04美元

英国政经：议会将罕见地开启两年立法会期，处理退欧问题
“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
(本文作者王涛为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个 人观点)
撰稿 王涛
路透新加坡4月28日 - 美国原油已清除在每桶48.88美元的阻力，可能涨至50.04美元。
该道阻力是2月23日高点54.94美元至3月22日低点47.01美元跌势的23.6%费波纳奇回档位。下道阻力将在50.04美元，若攻破，则会打开升向50.97美元的通道。
美国原油从周四低点48.20美元强劲反弹，表明这波跌势可能已经逆转。小时图平滑异同移动平均线(MACD)呈现多头背离，而且日线阴阳烛图表(K线图)出现长影锤形线。
从当前水平的回调，可能会在目前支撑位48.88美元止步。
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)
“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。
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