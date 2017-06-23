《技术解析》美国原油可能重新测试每桶42.08美元的支撑位

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个 人观点)

撰稿 王涛

路透新加坡6月23日 - 美国原油期货可能重新测试每桶42.08美元的支撑位，因油价似乎已完成了由该支撑位引发的反弹。

技术图：tmsnrt.rs/2t0togw

这一支撑位是下行C浪的214.6%费波纳奇预测位，C浪是始于5月25日高点52美元的五浪周期的第三浪。由该支撑位引发的反弹在油价一度升至阻力位43.16美元上方后失去了动能。随后出现的下跌恰恰确认反弹已完成。

经验表示，C浪很少终结于214.6%费波纳奇预测位附近，更多时候是止于238.2%和261.8%费波纳奇预测位附近。

若突破43.16美元，可能会升至每桶43.54-44.10美元区间。(完)