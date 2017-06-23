《技术解析》美国原油可能重新测试每桶42.08美元的支撑位

中国证券：MSCI未来纳入A股数量及因子比例都有可能进一步提高--CEO
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个 人观点)
撰稿 王涛
路透新加坡6月23日 - 美国原油期货可能重新测试每桶42.08美元的支撑位，因油价似乎已完成了由该支撑位引发的反弹。
这一支撑位是下行C浪的214.6%费波纳奇预测位，C浪是始于5月25日高点52美元的五浪周期的第三浪。由该支撑位引发的反弹在油价一度升至阻力位43.16美元上方后失去了动能。随后出现的下跌恰恰确认反弹已完成。
经验表示，C浪很少终结于214.6%费波纳奇预测位附近，更多时候是止于238.2%和261.8%费波纳奇预测位附近。
若突破43.16美元，可能会升至每桶43.54-44.10美元区间。(完)
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议) (编译 汪红英；审校白云)
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
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