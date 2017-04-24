《技术解析》美国原油可能重返4月21日低点49.20美元

(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 王涛

路透新加坡4月24日 - 根据费波纳奇回档分析预估，美国原油期货可能在每桶50.04美元阻力位附近结束当前温和反弹态势，然后重返4月21日低点49.20美元。

图表：tmsnrt.rs/2oWIdNY

目前从4月12日高点53.76美元开始的下行趋势，已被两组费波纳奇回档位所控制。首先是从2017年2月23日高点54.94美元到3月22日低点47.01美元的下跌走势；另一组则是从47.01美元到53.76美元的升势。

美国原油已跌破50.04美元与49.59美元价位，前者为上述跌势的38.2%回档位，后者为上述升势的61.8%回档位。有可能续跌至48.60-48.88美元区间。

根据日线图费波纳奇预测分析显示，目标位于48.57美元，即从2016年11月14日低点42.20美元展开升势的50%水平。

图表： tmsnrt.rs/2oCjon7

若升破50.04美元(参见第一个图表)，可能上看50.39-50.97美元区间。