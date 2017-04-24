《技术解析》美国原油可能重返4月21日低点49.20美元

英国政经：议会将罕见地开启两年立法会期，处理退欧问题
“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 王涛
路透新加坡4月24日 - 根据费波纳奇回档分析预估，美国原油期货可能在每桶50.04美元阻力位附近结束当前温和反弹态势，然后重返4月21日低点49.20美元。
目前从4月12日高点53.76美元开始的下行趋势，已被两组费波纳奇回档位所控制。首先是从2017年2月23日高点54.94美元到3月22日低点47.01美元的下跌走势；另一组则是从47.01美元到53.76美元的升势。
美国原油已跌破50.04美元与49.59美元价位，前者为上述跌势的38.2%回档位，后者为上述升势的61.8%回档位。有可能续跌至48.60-48.88美元区间。
根据日线图费波纳奇预测分析显示，目标位于48.57美元，即从2016年11月14日低点42.20美元展开升势的50%水平。
若升破50.04美元(参见第一个图表)，可能上看50.39-50.97美元区间。
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 陈宗琦；审校 刘秀红)
“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。
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