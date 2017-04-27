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货币新闻 | 2017年 4月 27日 星期四 10:31 BJT

《技术解析》美国原油在每桶48.88-50.04美元区间内呈中性

 (本文作者王涛为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个
 人观点)
     撰稿 王涛
    路透新加坡4月27日 - 美国原油期货      在每桶48.88-50.04美元
区间之内看起来呈中性，只有脱离该区间才能预示出方向。
    
    图表：tmsnrt.rs/2oL9gs7
    
    该区间由2月23日高点54.94美元至3月22日低点47.01美元跌势的23.6
%和38.2%费波纳奇回档位组成。
    
    可能存在向上趋势，因48.88美元附近似乎已构筑小双底。小时图平
滑异同移动平均线(MACD)背离进一步发出看涨信号。
    
    若突破50.04美元，则可能上行至50.97美元，而若跌破48.88美元，
则可能跌至48.17美元。
    
    (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的 
专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完
 ) (编译 王颖；审校 张荻)
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