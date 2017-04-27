《技术解析》美国原油在每桶48.88-50.04美元区间内呈中性

英国政经：议会将罕见地开启两年立法会期，处理退欧问题
“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
(本文作者王涛为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个 人观点) 撰稿 王涛 路透新加坡4月27日 - 美国原油期货 在每桶48.88-50.04美元 区间之内看起来呈中性，只有脱离该区间才能预示出方向。 图表：tmsnrt.rs/2oL9gs7 该区间由2月23日高点54.94美元至3月22日低点47.01美元跌势的23.6 %和38.2%费波纳奇回档位组成。 可能存在向上趋势，因48.88美元附近似乎已构筑小双底。小时图平 滑异同移动平均线(MACD)背离进一步发出看涨信号。 若突破50.04美元，则可能上行至50.97美元，而若跌破48.88美元， 则可能跌至48.17美元。 (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的 专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完 ) (编译 王颖；审校 张荻)
“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。
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