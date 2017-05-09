《技术解析》美国原油在45.73-47.01美元区间技术面中性

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 王涛

路透新加坡5月9日 - 美国原油在每桶45.73-47.01美元区间技术面中性，若是脱离此区间或可指引出方向。

图表： tmsnrt.rs/2peCAfS

此区间由5月8日低位和3月22日低位所构成。虽说从4月12日高点53.76美元展开的下行趋势已经清楚地逆转，一如5月5日的槌形所显示的那样；但是，当前这波反弹的确切路径目前仍很不明确。

若是升破47.01美元，可能将上涨至48.35美元，也就是从2016年2月11日低点26.05美元上涨至今年1月3日高点55.24美元的23.6%费波纳奇回档技术位。

若是跌破45.73美元，则可能进一步跌向44.09美元。