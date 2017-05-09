《技术解析》美国原油在45.73-47.01美元区间技术面中性

美国各类经济指标总览--2017/6/21
全美不动产协会公布，美国5月成屋销售增长1.1%，年率为562万户。接受路透访查的分析师预估5月成屋销售下降0.5% ，年率为555万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.3 (5月) 4.4 (4月) 非农业就业岗位(万) 增加13.8 (5月) 增加17.4 (4月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (5月) +0.2 (4月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.1 (5月) +0.2 (4月) 不包括
(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 王涛
路透新加坡5月9日 - 美国原油在每桶45.73-47.01美元区间技术面中性，若是脱离此区间或可指引出方向。
此区间由5月8日低位和3月22日低位所构成。虽说从4月12日高点53.76美元展开的下行趋势已经清楚地逆转，一如5月5日的槌形所显示的那样；但是，当前这波反弹的确切路径目前仍很不明确。
若是升破47.01美元，可能将上涨至48.35美元，也就是从2016年2月11日低点26.05美元上涨至今年1月3日高点55.24美元的23.6%费波纳奇回档技术位。
若是跌破45.73美元，则可能进一步跌向44.09美元。
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 李婷仪 审校 陈宗琦)
全美不动产协会公布，美国5月成屋销售增长1.1%，年率为562万户。接受路透访查的分析师预估5月成屋销售下降0.5% ，年率为555万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.3 (5月) 4.4 (4月) 非农业就业岗位(万) 增加13.8 (5月) 增加17.4 (4月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (5月) +0.2 (4月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.1 (5月) +0.2 (4月) 不包括
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