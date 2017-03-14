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货币新闻 | 2017年 3月 14日 星期二 10:41 BJT

《技术解析》美国原油在48.15-48.68区间内呈现中性

 (本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个
人观点)
     撰稿 王涛
    路透新加坡3月14日 - 美国石油      在每桶48.15-48.68美元区间
内呈现中性，脱离该区间可能预示后市方向。
    
    图表：tmsnrt.rs/2mlKPAi
    
    该区间由下跌C浪的150%及138.2%费波纳奇预估水准构成。自1月3日
高位55.24美元开始应该形成三浪周期 ，C浪是其中第三浪。
    
    不是非常清楚C浪是否已经完成。但以往经验确实显示，C浪很少在15
0%预估水准附近结束。最有可能的情况是，美国原油将在上述区间内再盘
整一或两日，然后再度下行。
    
    如果向上突破48.68美元，则有望涨至49.34美元；如果跌破48.15，
则可能跌入46.95-47.61区间。(完)
    
    (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的 
专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。) (编译 张涛；审校 王颖)
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