《技术解析》美国原油在48.15-48.68区间内呈现中性

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个 人观点) 撰稿 王涛 路透新加坡3月14日 - 美国石油 在每桶48.15-48.68美元区间 内呈现中性，脱离该区间可能预示后市方向。 图表：tmsnrt.rs/2mlKPAi 该区间由下跌C浪的150%及138.2%费波纳奇预估水准构成。自1月3日 高位55.24美元开始应该形成三浪周期 ，C浪是其中第三浪。 不是非常清楚C浪是否已经完成。但以往经验确实显示，C浪很少在15 0%预估水准附近结束。最有可能的情况是，美国原油将在上述区间内再盘 整一或两日，然后再度下行。 如果向上突破48.68美元，则有望涨至49.34美元；如果跌破48.15， 则可能跌入46.95-47.61区间。(完) (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的 专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。) (编译 张涛；审校 王颖)