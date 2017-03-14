《技术解析》美国原油在48.15-48.68区间内呈现中性

标题新闻：葡萄牙中部周六发生的森林火灾已至少43人死亡，或为该国致死人数最多的一场森林火灾
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(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个 人观点) 撰稿 王涛 路透新加坡3月14日 - 美国石油 在每桶48.15-48.68美元区间 内呈现中性，脱离该区间可能预示后市方向。 图表：tmsnrt.rs/2mlKPAi 该区间由下跌C浪的150%及138.2%费波纳奇预估水准构成。自1月3日 高位55.24美元开始应该形成三浪周期 ，C浪是其中第三浪。 不是非常清楚C浪是否已经完成。但以往经验确实显示，C浪很少在15 0%预估水准附近结束。最有可能的情况是，美国原油将在上述区间内再盘 整一或两日，然后再度下行。 如果向上突破48.68美元，则有望涨至49.34美元；如果跌破48.15， 则可能跌入46.95-47.61区间。(完) (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的 专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。) (编译 张涛；审校 王颖)
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“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。