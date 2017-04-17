《技术解析》美国原油将重测阻力位53.29美元

(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观 点) 撰稿 王涛 路透新加坡4月17日 - 美国原油 或重测阻力位每桶53.29美元 ，若突破则可望涨至4月12日高点53.76美元。 图表：tmsnrt.rs/2prZqNl 由图表的对称性来看，从53.76美元的跌势可能是映照先前从3月2日 低位52.54美元开始的升势。从3月22日低点47.01美元升至53.76美元升势 的费波纳奇回档位为支撑位，即52.77美元。油价曾跌破该支撑位。油价 或跌至下个支撑位52.17美元。 由日线图来看，油价缓慢升向关键阻力位54.99美元，此为始于8月3 日低位39.19美元的上升C浪的61.8%费波纳奇预估水准。 图表：tmsnrt.rs/2pnNwak 根据该分析，当前的修正可能限于51.97美元。(完) (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的 专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议) (编译 戴素萍 审校 龚芳)