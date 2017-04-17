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货币新闻 | 2017年 4月 17日 星期一 10:45 BJT

《技术解析》美国原油将重测阻力位53.29美元

 (本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观
点)
     撰稿 王涛
    路透新加坡4月17日 - 美国原油      或重测阻力位每桶53.29美元
，若突破则可望涨至4月12日高点53.76美元。
    
    图表：tmsnrt.rs/2prZqNl
    
    由图表的对称性来看，从53.76美元的跌势可能是映照先前从3月2日
低位52.54美元开始的升势。从3月22日低点47.01美元升至53.76美元升势
的费波纳奇回档位为支撑位，即52.77美元。油价曾跌破该支撑位。油价
或跌至下个支撑位52.17美元。
    
    由日线图来看，油价缓慢升向关键阻力位54.99美元，此为始于8月3
日低位39.19美元的上升C浪的61.8%费波纳奇预估水准。
    
    图表：tmsnrt.rs/2pnNwak
    
    根据该分析，当前的修正可能限于51.97美元。(完)
    
    (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的
专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议)

 (编译 戴素萍 审校 龚芳)
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