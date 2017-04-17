《技术解析》美国原油将重测阻力位53.29美元

英国政经：议会将罕见地开启两年立法会期，处理退欧问题
“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观 点) 撰稿 王涛 路透新加坡4月17日 - 美国原油 或重测阻力位每桶53.29美元 ，若突破则可望涨至4月12日高点53.76美元。 图表：tmsnrt.rs/2prZqNl 由图表的对称性来看，从53.76美元的跌势可能是映照先前从3月2日 低位52.54美元开始的升势。从3月22日低点47.01美元升至53.76美元升势 的费波纳奇回档位为支撑位，即52.77美元。油价曾跌破该支撑位。油价 或跌至下个支撑位52.17美元。 由日线图来看，油价缓慢升向关键阻力位54.99美元，此为始于8月3 日低位39.19美元的上升C浪的61.8%费波纳奇预估水准。 图表：tmsnrt.rs/2pnNwak 根据该分析，当前的修正可能限于51.97美元。(完) (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的 专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议) (编译 戴素萍 审校 龚芳)
“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。
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