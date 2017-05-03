《技术解析》美国原油或再度测试47.47美元的支撑位

英国政经：议会将罕见地开启两年立法会期，处理退欧问题
“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
(本文作者王涛为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 王涛
路透新加坡5月3日 - 波浪型态和费波纳奇预测分析显示，美国原油或再度测试每桶47.47美元的支撑位。
该道支撑是由下行C浪的76.4%费波纳奇预测位构成，此浪为设想始于1月3日高点55.24美元的三浪周期的第三浪。
美油周二的跌势显示，C浪或延伸至45.53美元。较实际的目标可能是46.65美元。阻力在48.67美元，若突破该道阻力，可能升向49.65美元。当前的反弹可能止于48.67美元附近。
日线图上，中期信号已转趋偏空，因油价已跌破由2016年2月11日低点26.05美元拉出的趋势线。
除非迅速扭转下行趋势，升至50.07美元上方，否则一旦跌破47.07美元的支撑，可能终跌入42.20-45.21美元区间。
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 张若琪 审校 张荻)
“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。
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