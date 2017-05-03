《技术解析》美国原油或再度测试47.47美元的支撑位

(本文作者王涛为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 王涛

路透新加坡5月3日 - 波浪型态和费波纳奇预测分析显示，美国原油或再度测试每桶47.47美元的支撑位。

图表：tmsnrt.rs/2p6xApw

该道支撑是由下行C浪的76.4%费波纳奇预测位构成，此浪为设想始于1月3日高点55.24美元的三浪周期的第三浪。

美油周二的跌势显示，C浪或延伸至45.53美元。较实际的目标可能是46.65美元。阻力在48.67美元，若突破该道阻力，可能升向49.65美元。当前的反弹可能止于48.67美元附近。

日线图上，中期信号已转趋偏空，因油价已跌破由2016年2月11日低点26.05美元拉出的趋势线。

图表：tmsnrt.rs/2p6P05q

除非迅速扭转下行趋势，升至50.07美元上方，否则一旦跌破47.07美元的支撑，可能终跌入42.20-45.21美元区间。