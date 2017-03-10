版本:
中国
货币新闻 | 2017年 3月 10日 星期五 10:44 BJT

《技术解析》美国原油或再度靠向48.68美元的支撑位

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个 人观点)

撰稿 王涛

路透新加坡3月10日 - 美国原油再度向每桶48.68美元的支撑位靠拢，因可能已完成自周四低点48.59美元的第一轮反弹。

图表：tmsnrt.rs/2nkGLkV

该支撑为下行C波的138.2%费波纳奇预估水平，自1月3日高位55.24美元开始应该形成三波周期，C波是其中第三波。

仅依当前的回弹情况，就断定C波已结束还太早，目前的反弹可能是空方回补空头仓位带动。即便C波走势已完成，仍需先在48.68美元附近形成稳固底部，然后才会再度上涨。

突破49.75美元或带动油价升至50.09美元。

(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的 专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 张若琪 审校 张荻)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐