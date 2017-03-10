《技术解析》美国原油或再度靠向48.68美元的支撑位

标题新闻：葡萄牙中部周六发生的森林火灾已至少43人死亡，或为该国致死人数最多的一场森林火灾
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(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个 人观点)
撰稿 王涛
路透新加坡3月10日 - 美国原油再度向每桶48.68美元的支撑位靠拢，因可能已完成自周四低点48.59美元的第一轮反弹。
该支撑为下行C波的138.2%费波纳奇预估水平，自1月3日高位55.24美元开始应该形成三波周期，C波是其中第三波。
仅依当前的回弹情况，就断定C波已结束还太早，目前的反弹可能是空方回补空头仓位带动。即便C波走势已完成，仍需先在48.68美元附近形成稳固底部，然后才会再度上涨。
突破49.75美元或带动油价升至50.09美元。
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的 专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 张若琪 审校 张荻)
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“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。