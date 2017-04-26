《技术解析》美国原油或再探50.04美元阻力位

(本文作者王涛为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个 人观点) 撰稿 王涛 路透新加坡4月26日 - 美国原油期货 或再探每桶50.04美元阻 力位，因始于4月12日高位53.76美元的下行趋势可能已逆转。 图表：tmsnrt.rs/2q523ru 该趋势尾部已形成了下降的楔形形态，此形态通常出现在下行趋势末 尾。小时图平滑异同移动平均线(MACD)呈现多头背离，预示着下行趋势进 一步延续的可能性较小。 周二的涨势证实了这一看涨迹象。未来几天，美国原油期货或将续涨 至每桶50.97-$51.91美元区间，该区间是2月23日高位54.94美元至3月22 日低位47.01美元跌势的50%和61.8%费波纳奇回档位。 (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的 专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完 ) (编译 王琛；审校 王颖)