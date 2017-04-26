《技术解析》美国原油或再探50.04美元阻力位

标题新闻：葡萄牙中部周六发生的森林火灾已至少43人死亡，或为该国致死人数最多的一场森林火灾
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(本文作者王涛为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个 人观点) 撰稿 王涛 路透新加坡4月26日 - 美国原油期货 或再探每桶50.04美元阻 力位，因始于4月12日高位53.76美元的下行趋势可能已逆转。 图表：tmsnrt.rs/2q523ru 该趋势尾部已形成了下降的楔形形态，此形态通常出现在下行趋势末 尾。小时图平滑异同移动平均线(MACD)呈现多头背离，预示着下行趋势进 一步延续的可能性较小。 周二的涨势证实了这一看涨迹象。未来几天，美国原油期货或将续涨 至每桶50.97-$51.91美元区间，该区间是2月23日高位54.94美元至3月22 日低位47.01美元跌势的50%和61.8%费波纳奇回档位。 (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的 专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完 ) (编译 王琛；审校 王颖)
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“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。