《技术解析》美国原油或再次上攻阻力位48.15美元

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 王涛

路透新加坡3月24日 - 美国原油可能再探阻力位每桶48.15美元，且很有可能攻破该水平，进一步上探下道阻力位48.68美元。

图表：tmsnrt.rs/2mxGmQ8

这些阻力位分别为下跌C浪的150%和138.2%费波纳奇预估水准，该C浪 是始于1月3日高点55.24美元的三浪周期中的第三浪。

C浪的结构表明该浪可能已然结束。分时图相对强弱指标(RSI)多头背离也显示美国原油可能进一步整固。

若跌破47.61美元，则可能跌至46.95美元。若进一步跌穿46.95美元，对多头而言则是灾难性的，因这样的跌势可能很快就延伸至45.22美元，此处为一道上升浪(C浪)的23.6%费波纳奇预估水准。

图表：tmsnrt.rs/2niBtJy