《技术解析》美国原油或升至50.04美元

英国政经：议会将罕见地开启两年立法会期，处理退欧问题
“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
(本文作者王涛为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
路透新加坡4月25日 - 费波纳奇回档分析暗示，美国原油期货可能升破每桶49.59美元的阻力位，进而升向下道阻力位50.04美元。
第一道阻力为3月22日低点47.01美元升至4月12日高点53.76的61.8%费波纳奇回档位；第二道阻力为2月23日高点54.94美元跌至47.01美元的38.2%回档位。
从下降的楔形形态来看，从53.76美元以来的跌势即将结束；下行趋势尾段经常出现下降的楔形。小时图平滑异同移动平均线(MACD)呈现多头背离，也暗示原有趋势即将结束，即将迎来较大幅度反弹。
即使进一步下跌，也可能受限于48.60-48.88美元的支撑区间。
本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。(完) (编译 张若琪 审校 郑茵)
“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。
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