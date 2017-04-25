《技术解析》美国原油或升至50.04美元

(本文作者王涛为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)

路透新加坡4月25日 - 费波纳奇回档分析暗示，美国原油期货可能升破每桶49.59美元的阻力位，进而升向下道阻力位50.04美元。

图表：tmsnrt.rs/2oFfg5M

第一道阻力为3月22日低点47.01美元升至4月12日高点53.76的61.8%费波纳奇回档位；第二道阻力为2月23日高点54.94美元跌至47.01美元的38.2%回档位。

从下降的楔形形态来看，从53.76美元以来的跌势即将结束；下行趋势尾段经常出现下降的楔形。小时图平滑异同移动平均线(MACD)呈现多头背离，也暗示原有趋势即将结束，即将迎来较大幅度反弹。

即使进一步下跌，也可能受限于48.60-48.88美元的支撑区间。