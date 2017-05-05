版本:
中国
货币新闻 | 2017年 5月 5日 星期五 10:09 BJT

《技术解析》美国原油或在温和反弹后跌至44.09美元

 (本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个
人观点)
     撰稿 王涛
    路透新加坡5月5日 - 美国原油      料跌至每桶44.09美元，但在此
之前可能微弱反弹至47.25美元。
   
    图表tmsnrt.rs/2pFiBW4

    这样的分析是基于从2016年2月11日低点26.05美元至今年1月3日高点
55.24美元的上升趋势来看。趋势显示美国原油已远远跌破23.6%回档位水
准48.35美元的支撑。根据这样的分析，下道支撑将在44.09美元。

    当前的向下趋势似乎也受制于另一组费波纳奇回档位--基于2016年8
月2日低点39.26美元至55.24美元的时间较短的上升趋势。短线支撑位在6
1.8%回档水准45.36美元，该处或触发朝向47.25美元的温和反弹。
     
    (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的
专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完
) (编译 张若琪 审校 王兴亚)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐