《技术解析》美国原油或在温和反弹后跌至44.09美元

标题新闻：美国官员称去年大选期间俄罗斯黑客将21个州的选举系统作为目标，但未透露是哪些州
美国国土安全部网络安全执行副次长Jeanatte Manfra 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个 人观点) 撰稿 王涛 路透新加坡5月5日 - 美国原油 料跌至每桶44.09美元，但在此 之前可能微弱反弹至47.25美元。 图表tmsnrt.rs/2pFiBW4 这样的分析是基于从2016年2月11日低点26.05美元至今年1月3日高点 55.24美元的上升趋势来看。趋势显示美国原油已远远跌破23.6%回档位水 准48.35美元的支撑。根据这样的分析，下道支撑将在44.09美元。 当前的向下趋势似乎也受制于另一组费波纳奇回档位--基于2016年8 月2日低点39.26美元至55.24美元的时间较短的上升趋势。短线支撑位在6 1.8%回档水准45.36美元，该处或触发朝向47.25美元的温和反弹。 (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的 专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完 ) (编译 张若琪 审校 王兴亚)
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全美不动产协会公布，美国5月成屋销售增长1.1%，年率为562万户。接受路透访查的分析师预估5月成屋销售下降0.5% ，年率为555万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.3 (5月) 4.4 (4月) 非农业就业岗位(万) 增加13.8 (5月) 增加17.4 (4月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (5月) +0.2 (4月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.1 (5月) +0.2 (4月) 不包括
路透6月21日 - 软件厂商Adobe Systems上日公布会计年度第二季获利优于预期，当前季度的获利预测也高于分析师预估，受惠于业务迅速转移至云端服务。