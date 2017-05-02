《技术解析》美国原油或在48.67美元附近企稳，之后上探49.18美元

(本文作者王涛为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 王涛

路透5月2日 - 波浪型态和费波纳奇预测分析显示，美国原油或在每桶48.67美元的支撑位企稳，之后再次上探阻力位49.18美元。

图表：tmsnrt.rs/2oRFxTa

该支撑位和阻力位是始于3月22日低点47.01美元三浪周期中的第三浪(上行c浪)的7%和14.6%费波纳奇回档位。

此浪可能至少至少会行进至50.77美元。更实际的目标位在49.79美元，当油价升破49.18美元时将可获得确认。若跌破48.67美元则可能跌至48.20美元。