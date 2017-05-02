《技术解析》美国原油或在48.67美元附近企稳，之后上探49.18美元

英国政经：议会将罕见地开启两年立法会期，处理退欧问题
“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
(本文作者王涛为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 王涛
路透5月2日 - 波浪型态和费波纳奇预测分析显示，美国原油或在每桶48.67美元的支撑位企稳，之后再次上探阻力位49.18美元。
该支撑位和阻力位是始于3月22日低点47.01美元三浪周期中的第三浪(上行c浪)的7%和14.6%费波纳奇回档位。
此浪可能至少至少会行进至50.77美元。更实际的目标位在49.79美元，当油价升破49.18美元时将可获得确认。若跌破48.67美元则可能跌至48.20美元。
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 戴素萍 审校 李婷仪)
“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。
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