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货币新闻 | 2017年 3月 17日 星期五 10:55 BJT

《技术解析》美国原油或将再次测试49.34-49.75美元的阻力区域

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个 人观点)

撰稿 王涛

路透新加坡3月17日 - 在完成始于1月3日高点55.24美元的三浪周期后，美国原油预计将再次测试每桶49.34-49.75美元的阻力区域。

图表：tmsnrt.rs/2npsYgY

从3月13日低点47.90开始的走势形成一个倒挂的头肩型态，这表明三浪已经完成，暗示油价将上探每桶50.41美元，此为下行C浪的费波纳奇100%预估水准。

若从3月16日高点下跌，则将跌向上述型态位于48.70美元附近的颈线。油价跌势已有点过度。若再度跌破48.68美元，或将下看48.15美元。

(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的 专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 汪红英；审校 王兴亚)
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