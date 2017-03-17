《技术解析》美国原油或将再次测试49.34-49.75美元的阻力区域

标题新闻：葡萄牙中部周六发生的森林火灾已至少43人死亡，或为该国致死人数最多的一场森林火灾
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(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个 人观点)
撰稿 王涛
路透新加坡3月17日 - 在完成始于1月3日高点55.24美元的三浪周期后，美国原油预计将再次测试每桶49.34-49.75美元的阻力区域。
从3月13日低点47.90开始的走势形成一个倒挂的头肩型态，这表明三浪已经完成，暗示油价将上探每桶50.41美元，此为下行C浪的费波纳奇100%预估水准。
若从3月16日高点下跌，则将跌向上述型态位于48.70美元附近的颈线。油价跌势已有点过度。若再度跌破48.68美元，或将下看48.15美元。
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的 专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 汪红英；审校 王兴亚)
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“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。