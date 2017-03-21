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货币新闻 | 2017年 3月 21日 星期二 10:23 BJT

《技术解析》美国原油或将升至49.34美元

 (本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个
 人观点)
     撰稿 王涛
    路透新加坡3月21日 - 波浪图型以及费波纳奇预测分析显示，美国原
油      料将突破每桶48.68美元阻力位， 升向下一阻力位49.34美元。
    
    图表：tmsnrt.rs/2n7Z2oj  
    
    这些阻力位分别为下跌C浪的138.2%和123.6%费波纳奇预测水平，C浪
是始于1月3日高点55.24美元的一个三浪周期的第三浪。
    
    从3月14日低位47.09美元开始的反弹也可能构成三浪。目前前两浪已
完成。第三浪C浪料将至49.34美元。若油价跌破48.15，则可能跌入46.95
-47.61区间。
      
    (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的 
专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完
) (翻译 张荻； 审校 戴素萍)
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