《技术解析》美国原油或将升至49.34美元

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个 人观点) 撰稿 王涛 路透新加坡3月21日 - 波浪图型以及费波纳奇预测分析显示，美国原 油 料将突破每桶48.68美元阻力位， 升向下一阻力位49.34美元。 图表：tmsnrt.rs/2n7Z2oj 这些阻力位分别为下跌C浪的138.2%和123.6%费波纳奇预测水平，C浪 是始于1月3日高点55.24美元的一个三浪周期的第三浪。 从3月14日低位47.09美元开始的反弹也可能构成三浪。目前前两浪已 完成。第三浪C浪料将至49.34美元。若油价跌破48.15，则可能跌入46.95 -47.61区间。 (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的 专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完 ) (翻译 张荻； 审校 戴素萍)