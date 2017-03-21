《技术解析》美国原油或将升至49.34美元

标题新闻：葡萄牙中部周六发生的森林火灾已至少43人死亡，或为该国致死人数最多的一场森林火灾
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(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个 人观点) 撰稿 王涛 路透新加坡3月21日 - 波浪图型以及费波纳奇预测分析显示，美国原 油 料将突破每桶48.68美元阻力位， 升向下一阻力位49.34美元。 图表：tmsnrt.rs/2n7Z2oj 这些阻力位分别为下跌C浪的138.2%和123.6%费波纳奇预测水平，C浪 是始于1月3日高点55.24美元的一个三浪周期的第三浪。 从3月14日低位47.09美元开始的反弹也可能构成三浪。目前前两浪已 完成。第三浪C浪料将至49.34美元。若油价跌破48.15，则可能跌入46.95 -47.61区间。 (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的 专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完 ) (翻译 张荻； 审校 戴素萍)
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“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。