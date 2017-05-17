《技术解析》美国原油或将回撤至每桶46.47美元

(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观 点) 撰稿 王涛 路透新加坡5月17日 - 美国原油 未攻克重要阻力位49.50美元 后，可能回撤至每桶46.47美元。 图表1： tmsnrt.rs/2roWD8W 该阻力位是1月3日高位55.24美元至5月5日低位43.76美元至这波跌势 的50%费波纳奇回档位。过去两天，油价在该道障碍水准下方徘徊，未能 大幅上涨。 从小时图来看，从43.76美元开始的三浪周期已经完成。这由波浪型 态和跌破上行的趋势线可见一斑。 图表2：tmsnrt.rs/2qpFugU 费波纳奇回档位显示目标区在46.01-46.71美元，这分别是61.8%和50 %回档位。自当前水准的涨势将被视为朝趋势线拉回。若站上48.80美元， 则可望涨至49.25-49.66美元的区间。(完) (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的 专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议) (编译 戴素萍 审校 杜明霞)