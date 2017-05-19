《技术解析》美国原油或突破49.50美元的阻力位，上看50.85美元

(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观 点)

撰稿 王涛

路透新加坡5月19日 - 从费波纳奇回档位分析来看，美国原油期货可能突破每桶49.50美元的阻力位，进一步升向下一阻力位50.85。

图表：tmsnrt.rs/2rx2vgl

上述阻力位分别是1月3日高位55.24美元跌至5月5日低点43.76美元的50%和61.8%费波纳奇回档位。

迄今为止，看起来始于43.76美元的升势保持了很好的动能，图型充满阳烛。在48.15-49.50美元窄幅区间内的盘整走势短暂。鉴于油价再度逼近49.50美元，非常有可能攻克这一障碍并进一步上涨。

若跌破48.93美元，跌势则可能延续至48.15美元。(完)