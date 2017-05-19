《技术解析》美国原油或突破49.50美元的阻力位，上看50.85美元

美国热股：多家投行上调红帽目标价，股价盘初急升逾8%
路透6月21日 - 包括摩根士丹利、巴克莱和JEFFERIES等多家投行纷纷调高红帽目标价。 红帽股价周三盘初急升8.6%，报97.67美元。(完) (编译 张若琪 审校 母红)
(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观 点)
撰稿 王涛
路透新加坡5月19日 - 从费波纳奇回档位分析来看，美国原油期货可能突破每桶49.50美元的阻力位，进一步升向下一阻力位50.85。
上述阻力位分别是1月3日高位55.24美元跌至5月5日低点43.76美元的50%和61.8%费波纳奇回档位。
迄今为止，看起来始于43.76美元的升势保持了很好的动能，图型充满阳烛。在48.15-49.50美元窄幅区间内的盘整走势短暂。鉴于油价再度逼近49.50美元，非常有可能攻克这一障碍并进一步上涨。
若跌破48.93美元，跌势则可能延续至48.15美元。(完)
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议) (编译 王兴亚；审校 戴素萍)
路透6月21日 - 包括摩根士丹利、巴克莱和JEFFERIES等多家投行纷纷调高红帽目标价。 红帽股价周三盘初急升8.6%，报97.67美元。(完) (编译 张若琪 审校 母红)
道琼工业指数升14.79，或0.07%，至21,481.93点；标准普尔500指数涨3.23点，或0.13%，至2,440.26点；纳斯达克指数上扬17.95点，或0.29%，至6,205.98点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或8.11%，报1,020点。日均获利下跌669美元，报7,685美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。