《技术解析》美国原油或跌向52.14美元

标题新闻：葡萄牙中部周六发生的森林火灾已至少43人死亡，或为该国致死人数最多的一场森林火灾
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(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 王涛
路透新加坡3月8日 - 美国原油在一波C浪的推动下，可能跌破每桶52.68美元的支撑位，向下一个支撑位52.14美元逼近。
这是始于1月3日高点55.24美元的三浪周期的第三浪，最低目标位是52.14美元，即61.8%费波纳奇回档位。若开足马力，或可伸展低至50.41美元。
这波C浪包括三个小浪。另一对第三浪(c浪)目标位的费波纳奇预估分析指向51.40美元为100%扩展位。
策略上，需跌破52.68美元，才确定会跌向52.55美元。油价在52.68美元上方徘徊的时间越长，就越有可能反弹至53.21美元。
（本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。）(完) (编译 侯雪苹；审校 艾茂林)
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“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。