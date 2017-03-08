《技术解析》美国原油或跌向52.14美元

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 王涛

路透新加坡3月8日 - 美国原油在一波C浪的推动下，可能跌破每桶52.68美元的支撑位，向下一个支撑位52.14美元逼近。

图表：tmsnrt.rs/2mkfzoH

这是始于1月3日高点55.24美元的三浪周期的第三浪，最低目标位是52.14美元，即61.8%费波纳奇回档位。若开足马力，或可伸展低至50.41美元。

这波C浪包括三个小浪。另一对第三浪(c浪)目标位的费波纳奇预估分析指向51.40美元为100%扩展位。

策略上，需跌破52.68美元，才确定会跌向52.55美元。油价在52.68美元上方徘徊的时间越长，就越有可能反弹至53.21美元。