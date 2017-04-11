《技术解析》美国原油或进一步涨至53.86美元，此前升穿53.07阻力位

(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 王涛

路透新加坡4月11日 - 美国原油已升穿每桶53.07美元阻力位，有可能进一步涨至53.86美元。

图表：tmsnrt.rs/2p10Caa

该阻力位是2月23日高位54.94美元至3月22日低点47.01美元跌势的76.4%费波纳奇回档位。下一道阻力位在53.86美元，若升穿则有望进一步升至54.94美元。

波浪理论显示，当前走势与始于1月3日高点55.24的三浪周期不符。第二浪(b浪)在54.94美元见顶，油价不久料逼近该点位。

油价在突破53.07美元之后，似乎丧失了部分上涨动能。有可能回探趋势线支撑位52.50美元，之后再重启涨势。