《技术解析》美国原油或进一步涨至53.86美元，此前升穿53.07阻力位

英国政经：议会将罕见地开启两年立法会期，处理退欧问题
“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 王涛
路透新加坡4月11日 - 美国原油已升穿每桶53.07美元阻力位，有可能进一步涨至53.86美元。
该阻力位是2月23日高位54.94美元至3月22日低点47.01美元跌势的76.4%费波纳奇回档位。下一道阻力位在53.86美元，若升穿则有望进一步升至54.94美元。
波浪理论显示，当前走势与始于1月3日高点55.24的三浪周期不符。第二浪(b浪)在54.94美元见顶，油价不久料逼近该点位。
油价在突破53.07美元之后，似乎丧失了部分上涨动能。有可能回探趋势线支撑位52.50美元，之后再重启涨势。
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 刘秀红；审校 张荻)
“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。
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