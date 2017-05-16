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货币新闻 | 2017年 5月 16日 星期二 10:51 BJT

《技术解析》美国原油攻破48.35美元阻力后，可望续涨至50.98美元

 (本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观
点)
     撰稿 王涛
    路透新加坡5月16日 - 美国原油      攻破48.35美元阻力后，可能
续涨至每桶50.98美元。
    
    图表： tmsnrt.rs/2rl5qZd
    
    该阻力位是2016年2月11日低点26.05美元至1月3日高位55.24美元这
波升势的23.6%费波纳奇回档位。下一道阻力在50.98美元，下降通道亦显
示该点为阻力所在。
    
    虽然假定始自26.05美元的涨势已然恢复尚言之过早，但在油价升破5
0.98美元之际，或许是认真考虑这项假定的时候了。
    
    油价倘若跌破目前的支撑48.35美元，则有可能下看3月23日低位47.0
1美元。(完)

(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业
或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。) (编译 陈宗琦；审校 龚芳)
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