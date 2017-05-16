《技术解析》美国原油攻破48.35美元阻力后，可望续涨至50.98美元

标题新闻：美国官员称去年大选期间俄罗斯黑客将21个州的选举系统作为目标，但未透露是哪些州
美国国土安全部网络安全执行副次长Jeanatte Manfra 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观 点) 撰稿 王涛 路透新加坡5月16日 - 美国原油 攻破48.35美元阻力后，可能 续涨至每桶50.98美元。 图表： tmsnrt.rs/2rl5qZd 该阻力位是2016年2月11日低点26.05美元至1月3日高位55.24美元这 波升势的23.6%费波纳奇回档位。下一道阻力在50.98美元，下降通道亦显 示该点为阻力所在。 虽然假定始自26.05美元的涨势已然恢复尚言之过早，但在油价升破5 0.98美元之际，或许是认真考虑这项假定的时候了。 油价倘若跌破目前的支撑48.35美元，则有可能下看3月23日低位47.0 1美元。(完) (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业 或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。) (编译 陈宗琦；审校 龚芳)
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全美不动产协会公布，美国5月成屋销售增长1.1%，年率为562万户。接受路透访查的分析师预估5月成屋销售下降0.5% ，年率为555万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.3 (5月) 4.4 (4月) 非农业就业岗位(万) 增加13.8 (5月) 增加17.4 (4月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (5月) +0.2 (4月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.1 (5月) +0.2 (4月) 不包括
路透6月21日 - 软件厂商Adobe Systems上日公布会计年度第二季获利优于预期，当前季度的获利预测也高于分析师预估，受惠于业务迅速转移至云端服务。