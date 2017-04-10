《技术解析》美国原油料将再度挑战阻力位53.07美元

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 王涛

路透新加坡4月10日 - 美国原油料将再度挑战阻力位每桶53.07美元，攻破则可能涨至53.86-54.94美元区间。

图表：tmsnrt.rs/2ogozMx

该阻力位是2月23日高点54.94美元至3月22日47.01美元跌势的76.4%费波纳奇回档位。当前的这波涨势与始于1月3日高点55.24美元的三浪周期相悖。

根据波浪理论，第二浪(b浪)已在54.94美元触顶，可能不久后将触及。

日线图上，美国原油已攻破了在51.97美元的阻力位，这是始于2016年8月3日低点39.19美元上升浪(C浪)的50%费波纳奇预估水位。

图表：tmsnrt.rs/2nZ19si

下道阻力位在54.99美元，支撑位在51.91美元。