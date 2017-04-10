《技术解析》美国原油料将再度挑战阻力位53.07美元

标题新闻：葡萄牙中部周六发生的森林火灾已至少43人死亡，或为该国致死人数最多的一场森林火灾
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(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 王涛
路透新加坡4月10日 - 美国原油料将再度挑战阻力位每桶53.07美元，攻破则可能涨至53.86-54.94美元区间。
该阻力位是2月23日高点54.94美元至3月22日47.01美元跌势的76.4%费波纳奇回档位。当前的这波涨势与始于1月3日高点55.24美元的三浪周期相悖。
根据波浪理论，第二浪(b浪)已在54.94美元触顶，可能不久后将触及。
日线图上，美国原油已攻破了在51.97美元的阻力位，这是始于2016年8月3日低点39.19美元上升浪(C浪)的50%费波纳奇预估水位。
下道阻力位在54.99美元，支撑位在51.91美元。
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 侯雪苹；审校 张明钧)
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“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。