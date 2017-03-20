《技术解析》美国原油料将测试支撑位48.15美元

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个 人观点) 撰稿 王涛 路透新加坡3月20日 - 美国原油 料将测试每桶48.15美元支撑 位，若跌破该水平，则可能进一步下探下一支撑位47.61美元。 图表：tmsnrt.rs/2mKrJVI 这些支撑位分别为下跌C浪的150%和161.8%费波纳奇预测水平，这是 始于1月3日高点55.24美元的一个三浪周期的第三浪。 无论是始于3月14日低位47.09美元的首轮反弹已完成，还是是C浪重 启，油价都可能再度逼近47.09美元。 日线图分析显示，更为偏空的目标是在45.22美元，这是始于2016年8 月3日低位39.19美元的上升C浪的23.6%费波纳奇预测水平。 图表：tmsnrt.rs/2n50EPJ (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的 专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完 ) (编译 王颖；审校 张荻)