版本:
中国
货币新闻 | 2017年 3月 20日 星期一 10:17 BJT

《技术解析》美国原油料将测试支撑位48.15美元

 (本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个
 人观点)
     撰稿 王涛
    路透新加坡3月20日 - 美国原油      料将测试每桶48.15美元支撑
位，若跌破该水平，则可能进一步下探下一支撑位47.61美元。
    
    图表：tmsnrt.rs/2mKrJVI
    
    这些支撑位分别为下跌C浪的150%和161.8%费波纳奇预测水平，这是
始于1月3日高点55.24美元的一个三浪周期的第三浪。
    
    无论是始于3月14日低位47.09美元的首轮反弹已完成，还是是C浪重
启，油价都可能再度逼近47.09美元。
    
    日线图分析显示，更为偏空的目标是在45.22美元，这是始于2016年8
月3日低位39.19美元的上升C浪的23.6%费波纳奇预测水平。
    
    图表：tmsnrt.rs/2n50EPJ
    
    (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的 
专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完
) (编译 王颖；审校 张荻)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐