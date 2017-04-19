《技术解析》美国原油料将跌向下道支撑位51.18美元

英国政经：议会将罕见地开启两年立法会期，处理退欧问题
“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观 点) 撰稿 王涛 路透新加坡4月19日 - 费波纳奇回档分析显示，美国原油 料将 测试每桶51.91美元的支撑位，跌破该水准的可能性很大，且可能跌向下 道支撑位51.18美元。 图表：tmsnrt.rs/2oqINA0 该支撑位是2月23日高位54.94美元跌至3月22日低点47.01美元的61.8 %回档位。鉴于当前的修正系为53.86美元的86.4%回档所造成，因此可能 接近51.91美元水准。 修正的程度表明是47.01美元起上升趋势的反转。除非该趋势极强， 否则此波修正可能最终会延伸至50.39-51.18美元区间，分别是该趋势的5 0%和38.2%回档位。 阻力位在52.77美元，若升破该水准，可望上涨至53.29美元。 本报导中文版本，请点击 。(完) (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的 专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。) (编译 戴素萍 审校 龚芳)
“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 李爽 审校 张涛)