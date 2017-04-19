《技术解析》美国原油料将跌向下道支撑位51.18美元

(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观 点) 撰稿 王涛 路透新加坡4月19日 - 费波纳奇回档分析显示，美国原油 料将 测试每桶51.91美元的支撑位，跌破该水准的可能性很大，且可能跌向下 道支撑位51.18美元。 图表：tmsnrt.rs/2oqINA0 该支撑位是2月23日高位54.94美元跌至3月22日低点47.01美元的61.8 %回档位。鉴于当前的修正系为53.86美元的86.4%回档所造成，因此可能 接近51.91美元水准。 修正的程度表明是47.01美元起上升趋势的反转。除非该趋势极强， 否则此波修正可能最终会延伸至50.39-51.18美元区间，分别是该趋势的5 0%和38.2%回档位。 阻力位在52.77美元，若升破该水准，可望上涨至53.29美元。 本报导中文版本，请点击 。(完) (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的 专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。) (编译 戴素萍 审校 龚芳)