《技术解析》美国原油料将跌至52.17美元

(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 王涛

路透新加坡4月18日 - 美国原油已跌破每桶52.77美元支撑位，料将跌至52.17美元。

图表：tmsnrt.rs/2pLBZ11

52.77美元是3月22日低点47.01美元至4月12日高点53.76美元升势的14.6%费波纳奇回档位。下一个支撑将为52.17美元，若跌破则可能跌向51.91美元，为2017年2月23日高点54.94美元至47.01美元的61.8%费波纳奇回档位。

52.77美元现已成为阻力位，若突破该点位则可能升至53.29美元。

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