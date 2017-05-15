《技术解析》美国原油未攻克48.35美元阻力后，或下探47.01美元支撑

(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观 点) 撰稿 王涛 路透新加坡5月15日 - 美国原油未攻克阻力位48.35美元后，可能测 试每桶47.01美元的支撑位。 图表： tmsnrt.rs/2pN3iaM 该阻力位是2016年2月11日低点26.05美元至1月3日高位55.24美元这 波升势的23.6%费波纳奇回档位。5月12日日线图形成的十字星暗示，要么 从5月5日低点43.76的反弹已结束，要么市场信心已变得非常谨慎。 若跌破3月22日低点47.01美元，则可能续跌至5月9日低位45.53美元 。若升穿48.35美元，则上看50美元，后者为从26.05美元起涨的上行趋势 线所建立的阻力位。 (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的 专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议)(完) (编译 李爽 审校 龚芳)